Рада приняла закон об индексации пенсий [ Редактировать ]
В четверг, 9 сентября, Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства. Законопроект №4668 поддержали 317 парламентариев.
В документе предлагается определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта для военнослужащих, государственных служащих и других категорий пенсионеров на общих условиях.
Кроме того, предлагается назначать досрочно пенсионные выплаты по возрасту за 1,5 года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и других условий, а также назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность.
Данный документ вступит в силу с 1 января 2022 года.
Напомним, введение доплат в размере 400 грн для пенсионеров старше 75 лет перенесли с 1 июля на сентябрь. Это связаны с тем, что в бюджете не хватает это денег.
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