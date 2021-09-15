Поїхати й перевірити, чи готовий заклад до початку навчального року, чиновники, за новими постановами, права не мають.

У Харкові лікарі борються за життя 6-річного хлопчика. Дитина, на яку впали футбольні ворота на шкільному стадіоні, з тяжкою травмою голови у реанімації. Адміністрація навчального закладу ні журналістам, ні поліцейським пояснень не дає. Чиновники від освіти перевіряти приватний ліцей - теж не можуть.

Що ж сталося? І хто відповість за травмування дитини? - з'ясувала Світлана Шекера .

Трагедія сталася на спортивному майданчику цього приватного ліцею в спальному районі Харкова. Напередодні о п'ятій вечора сюди після занять висипав гурт малечі. І на дітей впали футбольні ворота.

Галина Салдан, заступник директора Центру екстреної меддопомоги:

Хлопчик без свідомості був госпіталізований у лікарню швидкої допомоги в нейрохірургічне відділення.

На ранок дитина отямилася. Її стан медики оцінюють як тяжкий. У навчальному закладі спілкуватися з пресою відмовляються. Не хочуть співпрацювати і з поліцією. Однак дещо правоохоронці все ж з'ясували: постраждалий хлопчик - син працівниці цього ліцею. І на спортивному майданчику того дня він чекав маму. Поруч було багато людей - і дітей, і батьків. Їх наразі опитує поліція.

Евеліна Черепахіна, речниця Московського райвідділку поліції:

Заяви від батьків дитини до поліції з цього приводу не надходило. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 275 ККУ "порушення правил експлуатації будівель та споруд, що призвело до тяжких наслідків". Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Ліцензію на роботу приватний ліцей отримав минулоріч. На паперах - усе добре. Та поїхати й перевірити, чи готовий заклад до початку навчального року, чиновники, за новими постановами, права не мають.

Володимир Ігнатьєв, заступник директора Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації:

Всі питання, які стосуються того, наскільки заклад готовий, наскільки безпечні умови існування, належать до компетенції його засновників і керівника. До 15-го року ми мали право виходити і перевіряти, відповідно, після того, як внесені ці зміни, ми тільки аналізуємо ці документи.

Перевірити навчальний заклад чиновники можуть тільки після заяви батьків або правоохоронців. Після цього вони звернуться до апеляційної ради, що видавала ліцею ліцензію. І вже та вирішить, чи проводити перевірку.