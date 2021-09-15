Тут, у Кременчуці, жителі зібралися, щоб розповісти про своє занепокоєння і високими тарифами, і низькими зарплатами та пенсіями.

Що буде зимою, чи будемо з теплом, а головне - скільки платитемимо за блакитне паливо. Сьогодні цю тему з політиками обговорювали жителі Полтавщини.

Чи буде взимку тепло? І скільки за нього платитимемо? До опалювального сезону - місяць, та люди вже підбивають свій сімейний бюджет:

Людмила, жителька Кременчука:

В липні місяці було за двох осіб 96 грн, потім стало 112. Ну і я так думаю, що з кожним місяцем буде рости.

Тут, у Кременчуці, жителі зібралися, щоб розповісти про своє занепокоєння і високими тарифами, і низькими зарплатами та пенсіями.

Юрій Бойко, народний депутат України, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Людей турбують питання, з якими вони стикаються кожен день. Це тарифи, низькі пенсії неможливість лікуватися. Це те, що вони на собі відчувають, це неможливість заробити. Немає робочих місць, люди виїжджають, у тому числі і з Кременчука. І з кожним днем всі ці речі накопичуються, і вони повинні бути вирішені. Бо країна не може бути заручником непрофесійності, непрофесійності сьогоднішньої влади.

А в Кам'янопотоцькій громаді цієї осені школи й дитсадки взагалі можуть залишитися без тепла. В ОТГ уже почали закуповувати газ. І ціна зросла в рази.

Якщо в минулому опалювальному сезоні вартість коливалася в районі 8 гривень, то на сьогоднішній момент на тендер можуть зайти компанії, якщо ми їм пропонуємо ціну від 21 до 25 гривень за 1 кубометр.

Причина таких рекордів - дефіцит газу в Європі. І, як наслідок, цінові піки на міжнародних біржах.

Юрій Бойко - народний депутат України, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Єдиний вихід - це український газ на населення по собівартості. Змішати частину українського газу з імпортованим, надати його на бюджетну сферу, і такий законопроект є в парламенті нашого авторства.

А ще люди з цієї територіальної громади просять захистити землі. Мовляв, із ними не погоджували проєкти Великого будівництва. А вони з ними - не згодні. Тож передали депутату документи із зібраними підписами.