Бабье лето в Украине: обнародована дата наступления тепла [ Редактировать ]
Украинцы вновь могут почувствовать тепло, сопровождающееся теплом "бабьего лета" в третьей декаде сентября. Об этом сообщает РБК-Украина" со ссылкой на директора Украинского гидрометцентра Николая Кульбиду.
По его словам, в метеорологической терминологии не существует понятия "бабье лето", под ним принято понимать период тихой и спокойной погоды, которая характеризуется теплом после похолоданий.
Отмечается, что украинцы снова смогут почувствовать летнее тепло примерно с 19-20 сентября, после чего в стране снова начнется похолодание, которое, в итоге, опять перейдет в потепление. При этом именно в третьей декаде этого месяца будет наблюдаться существенное повышение температуры воздуха.
Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, в середине месяца, прогнозирует синоптик, возможны даже заморозки, не улучшится ситуация и третьей декаде месяца, которая принесет нам дожди и стужу.
Кроме того, на территории Украины в связи с сильной бурей и дождем без света остались 229 населенных пунктов в трех областях. К восстановлению электроснабжения на поврежденных линиях электропередач привлекли аварийные бригады облэнерго.
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