На территории Украины в связи с сильной бурей и дождем без света остались 229 населенных пунктов в трех областях. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, по состоянию на 7:00 31 августа 2021 года, наибольшее количество пострадавших населенных пунктов находятся в Киевской области, Черниговской области и Кировоградской области.

По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 229 населенных пунктов в трех областях (Киевская – 130, Черниговская – 92 и Кировоградская – 7).

Отмечается, что в настоящее время к восстановлению электроснабжения на поврежденных линиях электропередач привлекли аварийные бригады облэнерго.

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Кроме того, в Киеве прошел сильный дождь с грозой. В связи с этим ограничена работа станции метро "Героев Днепра" и образовались пробки, по данным "Киевпастранса", в разных районах столицы из-за скопления воды задерживаются трамваи и троллейбусы.