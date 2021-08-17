В селе Слобода Черкасской области неизвестный мужчина на автомобиле посреди улицы похитил 6-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Преступление было совершено 16 августа около 18:30 часов в селе Слобода на улице Довженко. Свидетели видели, как к ребенку, который играл на улице, подъехал автомобиль темного цвета, из которого вышел мужчина. Он посадил малыша в салон и уехал в неизвестном направлении.

К похищению ребенка может быть причастен отец мальчика, гражданин Германии. Об этом следователям заявили его родственники.

Правоохранители ориентировали все наряды полиции на поиск ребенка и его похитителя. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Злоумышленнику грозит до 5 лет за решеткой.

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