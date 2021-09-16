Курс доллара растет второй день подряд [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,66 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 17 сентября установлен на таком уровне: 26,6672 гривен за 1 доллар (+0,0222 грн). При этом курс доллара на 16 сентября составляет: 26,645 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после падения до годового минимума.
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
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