Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,66 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 сентября установлен на таком уровне: 26,6672 гривен за 1 доллар (+0,0222 грн). При этом курс доллара на 16 сентября составляет: 26,645 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после падения до годового минимума.

Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.

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