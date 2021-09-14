Курс доллара упал до минимума [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,63 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 15 сентября установлен на таком уровне: 26,6362 гривен за 1 доллар (-0,0558 грн). При этом курс доллара на 14 сентября составляет 26,692 гривен за 1 доллар.
Ранее сообщалось, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
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