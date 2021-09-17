Даниил Болдырев стал чемпионом мира по скалолазанию Источник: РИА Новости

Украинец Даниил Болдырев завоевал золото на чемпионате мира по спортивному скалолазанию, который проходил в Москве. Болдырев победил в дисциплине "скорость", показав результат 5,73 секунды.

Чемпионат мира по спортивному скалолазанию (скорость):

1. Даниил Болдырев (Украина) - 5,73 с;

2. Эрик Ноя Кардона (Испания) - 5,95;

3. Ноа Братши (США) - 6,31.

Даниил Болдырев

Это второе золото для Болдырева на первенствах мира по скалолазанию в дисциплине "скорость". В 2014 году он уже становился первым в этой же дисциплине. В 2020 году Даниил стал чемпионом Европы.

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Спортивное скалолазание состоит из трех основных дисциплин:

Лазание на трудность. В распоряжении спортсмена уникальная вертикальная трасса, которую он видит впервые, и ограниченное время. Дается только одна попытка, задача - забраться как можно выше.

Лазание на скорость. На прохождение этой трассы обычно уходит около шести секунд. Длина и наклон фиксированные - 15 метров и 5 градусов соответственно.

Боулдеринг. В отличие от предыдущих дисциплин в этой не предусмотрена страховка. Трасса состоит из коротких отрезков, и для каждого время ограничено. Считается одним из самых зрелищных.

Многоборье. Включает в себя три дисциплины (боулдеринг, скорость и трудность), в некоторых случаях - две (в любом сочетании).

Напомним, что на Олимпиаде в Токио впервые было представлено спортивное скалолазание.