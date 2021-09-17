Украинец Болдырев победил на чемпионате мира по скалолазанию [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Украинец Даниил Болдырев завоевал золото на чемпионате мира по спортивному скалолазанию, который проходил в Москве. Болдырев победил в дисциплине "скорость", показав результат 5,73 секунды.
Чемпионат мира по спортивному скалолазанию (скорость):
- 1. Даниил Болдырев (Украина) - 5,73 с;
- 2. Эрик Ноя Кардона (Испания) - 5,95;
- 3. Ноа Братши (США) - 6,31.
Даниил Болдырев
Это второе золото для Болдырева на первенствах мира по скалолазанию в дисциплине "скорость". В 2014 году он уже становился первым в этой же дисциплине. В 2020 году Даниил стал чемпионом Европы.
Спортивное скалолазание состоит из трех основных дисциплин:
- Лазание на трудность. В распоряжении спортсмена уникальная вертикальная трасса, которую он видит впервые, и ограниченное время. Дается только одна попытка, задача - забраться как можно выше.
- Лазание на скорость. На прохождение этой трассы обычно уходит около шести секунд. Длина и наклон фиксированные - 15 метров и 5 градусов соответственно.
- Боулдеринг. В отличие от предыдущих дисциплин в этой не предусмотрена страховка. Трасса состоит из коротких отрезков, и для каждого время ограничено. Считается одним из самых зрелищных.
Многоборье. Включает в себя три дисциплины (боулдеринг, скорость и трудность), в некоторых случаях - две (в любом сочетании).
Напомним, что на Олимпиаде в Токио впервые было представлено спортивное скалолазание.
по теме
Камолиддин Расулов является чемпионом мира по самбо среди юниоров 2012 года, а также серебряным призером Гран-при по дзюдо, прошедшего в столице Узбекистана в 2019 году
Российское МВД предложило упростить переселение в Россию для жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР"
Подробиці продовжують розповідати про видатних українців за кордоном. Цього разу йтиметься про чотирнадцятилітню британку з українським корінням Емілію Азарову. У такому юному віці дівчина вже світова чемпіонка.
За даними турецьких ЗМІ, у водія стався серцевий напад. Трапилось зіткнення з автобусом, що віз студентів, дехто з них мають тяжкі травми. В МЗС встановлюють долю громадян України.
Долгожданный боксерский поединок легендарного чемпиона Эвандера Холифилда и экс-чемпиона UFC Витора Белфорта закончился бесславным избиением бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом вес