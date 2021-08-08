Триумфальные победы и громкие поражения: как украинские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио-2020 [ Редактировать ]
Источник: НОК Украины
Национальная сборная команда Украины завершила летние Олимпийские игры 2020 в столице Японии Токио.
Наши спортсмены завоевали 19 медалей, повторив по количеству наград результат в Лондоне в 2012 году и превзойдя результат в Рио-2016 на 7 медалей.
Вместе с тем, впервые в истории мы завоевали лишь одну золотую медаль. Также украинские спортсмены завоевали шесть серебряных наград и 12 бронзовых.
Единственным олимпийским чемпионом в Токио стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк.
Медальный зачет сборной Украины на Олимпиаде-2020
По количеству медалей Украина заняла 16-е место среди 206 стран-участниц Олимпиады. Но в медальном зачете мы лишь 44-е. Это самое низкое место Украины на летних Олимпиадах. Победила же команда США - 39 золотых.
Сенсации от украинских спортсменов на Олимпиаде-2020
Четверо украинских спортсменов завоевали в Токио по две медали. Причем все - в водных видах спорта.
Сперва пловец Михаил Романчук взял две награды в плавании - серебро в заплыве на 1500 метров и бронзу в заплыве на 800 метров.
Затем Людмила Лузан завоевала две медали в гребле на каноэ - в спринте на 200 метров она взяла бронзу, а вместе с Анастасией Четвериковой - серебро в гонке на 500 метров.
А Марта Федина и Анастасия Савчук - двукратные бронзовые призерки Олимпийских игр в артистическом плавании. Сперва наши девушки взяли бронзу в дуэтах, затем - в соревновании команд.
Все медали сборной Украины на Олимпиаде-2020
ЗОЛОТО
Жан Беленюк - греко-римская борьба, до 87 кг
СЕРЕБРО
- Александр Хижняк - бокс, средний вес
- Людмила Лузан, Анастасия Четверикова - гребля на каноэ, 500 м
- Елена Старикова - велотрек, спринт
- Анжелика Терлюга - карате, кумите, до 55 кг
- Михаил Романчук - плавание, 1500 метров вольным стилем
- Парвиз Насибов - греко-римская борьба, до 67 кг
БРОНЗА
- Марта Федина, Анастасия Савчук - артистическое плавание, дуэты
- Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно, Алина Шинкаренко - артистическое плавание, команды
- Ярослава Магучих - легкая атлетика, прыжки в высоту
- Людмила Лузан - гребля на каноэ, 200 м
- Игорь Рейзлин - фехтование на шпагах
- Дарья Билодид - дзюдо, до 48 кг
- Станислав Горуна - карате, кумите, до 75 кг
- Елена Костевич, Олег Омельчук - стрельба из пневматического пистолета, 10 м, смешанные команды
- Михаил Романчук - плавание, 800 м вольным стилем
- Элина Свитолина - теннис
- Ирина Коляденко - вольная борьба, до 62 кг
- Алла Черкасова - вольная борьба, до 68 кг
Сенсационные поражения сборной Украины в Токио-2020
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан неожиданно для всех проиграла Олимпийские игры. Украинская саблистка прекратила борьбу за медали на Олимпийских играх 2020 в Токио после боя в первом раунде. Харлан проиграла представительнице Китая Ян Хенью - 12:15.
В Пекине-2008 Харлан стала олимпийской чемпионкой в командном сабли, из Лондона-2012 она привезла личную бронзу, а в Рио 2016 украинцы удалось завоевать сразу две награды - личное бронзу и командное серебро.
Сама Харлан призналась, что ее поражение в первой же схватке на Олимпиаде в Токио вызвано психологическим давлением высоких прогнозов и отсутствием соревновательной практики.
Украинский гимнаст Игорь Радивилов не пробился в финал Олимпиады в опорном прыжке. В квалификации Радивилов выполнил два прыжка: за первый получил 9,016 балла, за второй — 7,933.
С итоговой оценкой в 14,074 балла Игорь занял девятое место и не вошел в восьмерку лучших, которая пробилась в финал. 28-летний Радивилов — бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне и двукратный чемпион Европы в опорном прыжке.
Кроме того, впервые сборная команда по спортивной гимнастике осталась без медалей Олимпийских игор. За командную медаль боролись украинские гимнасты Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Евгений Юденков и Илья Ковтун, но в финале остановились далеко от пьедестала.
Украина на Олимпиаде-2020
Борьбу за заветные олимпийские награды вели 157 украинских спортсменов - это антирекорд по численности делегации Украины за всю историю Игр.
Украинцы выступили в 25 видах спорта в 30 дисциплинах. Наибольшее число спортсменов представляло Украину в легкой атлетике - 47. Из-за допинговых проблем Олимпиаду пропускали звездные атлеты Олег Верняев и Дмитрий Чумак, а теннисистка Марта Костюк не смогла полететь в Японию из-за травмы.
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