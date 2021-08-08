Национальная сборная команда Украины завершила летние Олимпийские игры 2020 в столице Японии Токио.

Наши спортсмены завоевали 19 медалей, повторив по количеству наград результат в Лондоне в 2012 году и превзойдя результат в Рио-2016 на 7 медалей.

Вместе с тем, впервые в истории мы завоевали лишь одну золотую медаль. Также украинские спортсмены завоевали шесть серебряных наград и 12 бронзовых.



Единственным олимпийским чемпионом в Токио стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

Медальный зачет сборной Украины на Олимпиаде-2020

По количеству медалей Украина заняла 16-е место среди 206 стран-участниц Олимпиады. Но в медальном зачете мы лишь 44-е. Это самое низкое место Украины на летних Олимпиадах. Победила же команда США - 39 золотых.

Сенсации от украинских спортсменов на Олимпиаде-2020

Четверо украинских спортсменов завоевали в Токио по две медали. Причем все - в водных видах спорта.

Сперва пловец Михаил Романчук взял две награды в плавании - серебро в заплыве на 1500 метров и бронзу в заплыве на 800 метров.

Затем Людмила Лузан завоевала две медали в гребле на каноэ - в спринте на 200 метров она взяла бронзу, а вместе с Анастасией Четвериковой - серебро в гонке на 500 метров.

А Марта Федина и Анастасия Савчук - двукратные бронзовые призерки Олимпийских игр в артистическом плавании. Сперва наши девушки взяли бронзу в дуэтах, затем - в соревновании команд.

Все медали сборной Украины на Олимпиаде-2020

ЗОЛОТО

Жан Беленюк - греко-римская борьба, до 87 кг

СЕРЕБРО

Александр Хижняк - бокс, средний вес

Людмила Лузан, Анастасия Четверикова - гребля на каноэ, 500 м

Елена Старикова - велотрек, спринт

Анжелика Терлюга - карате, кумите, до 55 кг

Михаил Романчук - плавание, 1500 метров вольным стилем

Парвиз Насибов - греко-римская борьба, до 67 кг

БРОНЗА

Марта Федина, Анастасия Савчук - артистическое плавание, дуэты

Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно, Алина Шинкаренко - артистическое плавание, команды

Ярослава Магучих - легкая атлетика, прыжки в высоту

Людмила Лузан - гребля на каноэ, 200 м

Игорь Рейзлин - фехтование на шпагах

Дарья Билодид - дзюдо, до 48 кг

Станислав Горуна - карате, кумите, до 75 кг

Елена Костевич, Олег Омельчук - стрельба из пневматического пистолета, 10 м, смешанные команды

Михаил Романчук - плавание, 800 м вольным стилем

Элина Свитолина - теннис

Ирина Коляденко - вольная борьба, до 62 кг

Алла Черкасова - вольная борьба, до 68 кг

Сенсационные поражения сборной Украины в Токио-2020

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан неожиданно для всех проиграла Олимпийские игры. Украинская саблистка прекратила борьбу за медали на Олимпийских играх 2020 в Токио после боя в первом раунде. Харлан проиграла представительнице Китая Ян Хенью - 12:15.

В Пекине-2008 Харлан стала олимпийской чемпионкой в командном сабли, из Лондона-2012 она привезла личную бронзу, а в Рио 2016 украинцы удалось завоевать сразу две награды - личное бронзу и командное серебро.

Сама Харлан призналась, что ее поражение в первой же схватке на Олимпиаде в Токио вызвано психологическим давлением высоких прогнозов и отсутствием соревновательной практики.

Украинский гимнаст Игорь Радивилов не пробился в финал Олимпиады в опорном прыжке. В квалификации Радивилов выполнил два прыжка: за первый получил 9,016 балла, за второй — 7,933.

С итоговой оценкой в 14,074 балла Игорь занял девятое место и не вошел в восьмерку лучших, которая пробилась в финал. 28-летний Радивилов — бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне и двукратный чемпион Европы в опорном прыжке.

Кроме того, впервые сборная команда по спортивной гимнастике осталась без медалей Олимпийских игор. За командную медаль боролись украинские гимнасты Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Евгений Юденков и Илья Ковтун, но в финале остановились далеко от пьедестала.

Украина на Олимпиаде-2020

Борьбу за заветные олимпийские награды вели 157 украинских спортсменов - это антирекорд по численности делегации Украины за всю историю Игр.

Украинцы выступили в 25 видах спорта в 30 дисциплинах. Наибольшее число спортсменов представляло Украину в легкой атлетике - 47. Из-за допинговых проблем Олимпиаду пропускали звездные атлеты Олег Верняев и Дмитрий Чумак, а теннисистка Марта Костюк не смогла полететь в Японию из-за травмы.