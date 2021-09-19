Проект державного бюджету на 2022 рік, який днями затвердив Кабмін і передав до Верховної Ради, є цілком "збалансованим, реальним до виконання, і досить таки прогресивним". Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Ми готуємо бюджет для себе, а не для МВФ, і тому він повністю передбачає ті параметри, які важливі для громадян України, для держави в цілому. І тому бюджет носить таку чітку назву "Інвестиції в людину, країну, майбутнє". Щодо МВФ. Дійсно у нас зараз передбачена співпраця, до кінця року ми в програмі з МВФ, у нас є певні зобовязання. Але якщо бути відвертим: чи потрібно нам було скорочувати рівень дефіциту бюджету? Так потрібно, тому що запозичувати, жити в борг, це не зовсім раціональна політика, враховуючи вартість запозичень. Тому з цієї точки зору скорочення до 3,5% дефіциту, це правильне рішення.

Глава Мінфіну запевнив, що доходи бюджету-2022 пораховані і вони є збалансовані. І пріоритетні видатки (на соціальну сферу - ред.) є чіткими і забезпечені майбутніми надходженнями.

У нас є пропозиція до народних депутатів. Ми підготували законопроект 5600. Якщо парламент підтримає цей законопроект (це зміни до податкового кодексу), це дасть нам можливість розширити податкову базу, і знайти додатковий ресурс, який ми зможемо спільно з парламентарями розділити. Якщзо ми хочемо щось, маємо щось для цього зробити. Бюджет сьогодні не враховує жодних нових ініціатив податкових. Він базується на чинній податковій базі. У разі неприйняття законопроекту 5600 нічого в кошторисі не зміниться. Це бюджет який є зараз, він повністю збалансований.

Міністр фінансів розповів, що на субсидії в 2022 році передбачено 38 мільярдів гривень. Торік було 35.

Ми підготували пропозицію до народних депутатів вже в цьому році додатково на субсидії передбачити 12 мільярдів гривень. Ці кошти дозволять повністю закрити видатки. Вже в цьому році, маючи ресурс додатковий, ми зменшили навантаження на бюджет наступного року.

Глава Мінфіну визнає, що в бюджеті-2022 передбачене досить скромне зростання мінімальної зарплати (лише на 200 грн, до 6,7 тис.) і пенсій.

Щодо пенсійного фону, кошти додатково передбачено. Але зрозумійте правильно - у нас буде індексація, у нас високі пенсії ветеранів військової служби передбачені. Це 10 мільярдів гривень. Крім того, доплати пенсіонерам 75+ також передбачені. Мінімальна зарплата. Цього року буде зростання мінімальної заробітної плати до шести тисяч гривень. Нажаль, це нівелюється імпортованою інфляцією. Так склалися чинники .Тому в наступному році як один з антиінфляційних кроків буде помірний ріст мінімалки. Тобто 6500 гривень з 1 січня, 6700 - з 1 жовтня.

Сергій Марченко назвав таке заплановане зростання мінімальної зарплати "цілком обгрунтованим і достатнім". Якщо уряд матимемо об'єктивну змогу і макроекономічний прогрес дозволить, Кабмін пришвидшить зростання соціальних стандартів.

Нагадаємо, що в бюджеті на 2022 рік передбачено підвищення доходів медиків та освітян.