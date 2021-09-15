Бюджет на 2022 рік: Кабмін планує підвищити доходи медиків та освітян [ Редактировать ]
Долар по 28,5 гривень та інфляція у шість відсотків. Кабмін затвердив проєкт головного кошторису країни на 22-й рік. У планах - підвищити доходи медиків та освітян. А ще - підняти середню зарплату до 15 тисяч гривень.
Чи реальні такі амбітні плани? Що кажуть про них експерти? І чи вистачить країні грошей? - знає Ірина Розова.
Жодних несподіванок. У новому проєкті бюджету головні пріоритети - старі. Медицина, освіта, армія. Отже, по порядку.
Медицина. Видатки на неї хоча й збільшили - заклали 197 мільярдів гривень, та до необхідних - п'яти відсотків від ВВП сума ще не дотягує. (Хоча справедливості заради, у доковідному 2019-ому - видатки на медицину були удвічі меншими).
Тож зараз у Кабміні обіцяють медикам гідну зарплату. Лікарям - щонайменше 20 тисяч гривень, середньому медперсоналу - 13. І це вперше в кошторисі пропонують чітко визначити розмір саме мінімальної ставки.
Далі - освіта. На неї запланували майже стільки ж, як на медицину - 190 мільярдів, і це більше, ніж поточного року. Тож зарплати обіцяють збільшити й педагогам. А ще - докинути грошей студентам.
Сергій Марченко, міністр фінансів України:
Зростання заробітних плат лікарів, зростання стипендіального забезпечення, забезпечення 100 відсотків учасників АТО і ВПО житлом, зростання видатків на інклюзивну освіту та безбар'єрність, фінансування пріорітетних інфраструктурних проєктів та фінансування безпеки та оборони держави.
До речі, саме безпека та оборона, судячи з цифр - безперечний бюджетний пріоритет. На цей сектор наступного року готові виділити майже 6 відсотків ВВП. Серед іншого - обіцяли повністю забезпечити житлом ветеранів АТО.
Наступне питання: де на це братимуть гроші?
Сергій Марченко, міністр фінансів України:
Ми не заглядаємо в карман бізнесу і громадян, ми послідовно зменшуємо роль держави в економіці, створюючи стимул для економічного зростання. Основні дохідні джерела: це ПДВ, зростання податку на додану вартість.
Та все ж на кишеню бізнесу сподівання урядовці покладають. Бо в парламенті вже у вересні хочуть у другому читанні розглянути так званий податковий законопроєкт 5600.
Якщо подивитися на головні показники проекту кошторису наступний рік, то вони такі: видатки (1407 млрд) перевищують доходи (1219 млрд) - на 188 мільярдів. ВВП маємо на рівні понад п'яти трильйонів. (5368 млрд грн)
Інфляція – 6,2 відсотка.
Та якщо відійти від макроекономічних показників до більш зрозумілих кожному українцеві. То в цифрах урядовці його бачать так:
мінімальну зарплату підвищать на 200 гривень (6700 грн); середню зарплату визначили - на рівні 15-ти тисяч (15258 грн).
Щодо пенсій, чітку цифру сказати важко, оскільки розмір виплат визначають за формою. Та мінімальну пенсію обіцяють підвищити лише на півтори сотні.
Курс долара - 28 гривень 70 копійок. Але всі ці цифри - попередні. І точно стануть предметом політичних торгів.
ВВП - 5368 млрд грн; Дефіцит - 188 млрд (3,5%); Кредити - 529 млрд; Доходи - 1219 млрд; Витрати - 1407 млрд;
Олег Пендзин, економічний експерт:
Ми зараз чекаємо місію валютного фонду, яка буде безперечно жорстко ревізувати контрольні цифри, які сьогодні є в бюджеті, і я абсолютно впевнений, що між першим і другим читанням докорінно будуть мінятися речі, які сьогодні тут є.
Тож бюджетні "сюрпризи" українці побачать на етапі депутатських правок та першого голосування. Тобто ближче до кінця жовтня.
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Кабмін затвердив проєкт бюджету на 22-ий рік. Документ передбачає підвищення зарплат лікарям до 20 тисяч гривень.
А от на суттєве підвищення мінімальної зарплати - наступного року очікувати не варто. У проєкті бюджету - закладено шість із половиною тисяч гривень. Щоправда, не для всіх. Медикам обіцяють у рази більше.
І одним із найбільш гучних депутатських голосувань стала легалізація віртуальної валюти, аби в майбутньому криптобіржі могли законно працювати в Україні. І в цьому й уряд, і депутати бачать зиск.
Вже за два тижні, за законом, уряд має подати парламенту проект державного бюджету на наступний рік.
Однак, цієї суми може не вистачити за нинішніх рекордних цін на балкитне паливо в Європі.