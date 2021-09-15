Саме безпека та оборона, судячи з цифр - безперечний бюджетний пріоритет.

Долар по 28,5 гривень та інфляція у шість відсотків. Кабмін затвердив проєкт головного кошторису країни на 22-й рік. У планах - підвищити доходи медиків та освітян. А ще - підняти середню зарплату до 15 тисяч гривень.

Чи реальні такі амбітні плани? Що кажуть про них експерти? І чи вистачить країні грошей? - знає Ірина Розова.

Жодних несподіванок. У новому проєкті бюджету головні пріоритети - старі. Медицина, освіта, армія. Отже, по порядку.

Медицина. Видатки на неї хоча й збільшили - заклали 197 мільярдів гривень, та до необхідних - п'яти відсотків від ВВП сума ще не дотягує. (Хоча справедливості заради, у доковідному 2019-ому - видатки на медицину були удвічі меншими).

Тож зараз у Кабміні обіцяють медикам гідну зарплату. Лікарям - щонайменше 20 тисяч гривень, середньому медперсоналу - 13. І це вперше в кошторисі пропонують чітко визначити розмір саме мінімальної ставки.

Далі - освіта. На неї запланували майже стільки ж, як на медицину - 190 мільярдів, і це більше, ніж поточного року. Тож зарплати обіцяють збільшити й педагогам. А ще - докинути грошей студентам.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Зростання заробітних плат лікарів, зростання стипендіального забезпечення, забезпечення 100 відсотків учасників АТО і ВПО житлом, зростання видатків на інклюзивну освіту та безбар'єрність, фінансування пріорітетних інфраструктурних проєктів та фінансування безпеки та оборони держави.

До речі, саме безпека та оборона, судячи з цифр - безперечний бюджетний пріоритет. На цей сектор наступного року готові виділити майже 6 відсотків ВВП. Серед іншого - обіцяли повністю забезпечити житлом ветеранів АТО.

Наступне питання: де на це братимуть гроші?

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Ми не заглядаємо в карман бізнесу і громадян, ми послідовно зменшуємо роль держави в економіці, створюючи стимул для економічного зростання. Основні дохідні джерела: це ПДВ, зростання податку на додану вартість.

Та все ж на кишеню бізнесу сподівання урядовці покладають. Бо в парламенті вже у вересні хочуть у другому читанні розглянути так званий податковий законопроєкт 5600.

Якщо подивитися на головні показники проекту кошторису наступний рік, то вони такі: видатки (1407 млрд) перевищують доходи (1219 млрд) - на 188 мільярдів. ВВП маємо на рівні понад п'яти трильйонів. (5368 млрд грн)

Інфляція – 6,2 відсотка.

Та якщо відійти від макроекономічних показників до більш зрозумілих кожному українцеві. То в цифрах урядовці його бачать так:

мінімальну зарплату підвищать на 200 гривень (6700 грн); середню зарплату визначили - на рівні 15-ти тисяч (15258 грн).

Щодо пенсій, чітку цифру сказати важко, оскільки розмір виплат визначають за формою. Та мінімальну пенсію обіцяють підвищити лише на півтори сотні.

Курс долара - 28 гривень 70 копійок. Але всі ці цифри - попередні. І точно стануть предметом політичних торгів.

ВВП - 5368 млрд грн; Дефіцит - 188 млрд (3,5%); Кредити - 529 млрд; Доходи - 1219 млрд; Витрати - 1407 млрд;

Олег Пендзин, економічний експерт:

Ми зараз чекаємо місію валютного фонду, яка буде безперечно жорстко ревізувати контрольні цифри, які сьогодні є в бюджеті, і я абсолютно впевнений, що між першим і другим читанням докорінно будуть мінятися речі, які сьогодні тут є.

Тож бюджетні "сюрпризи" українці побачать на етапі депутатських правок та першого голосування. Тобто ближче до кінця жовтня.