28, 5 гривень за долар та 6 % інфляції. Кабмін затвердив проєкт бюджету на 22-ий рік. Документ передбачає підвищення зарплат лікарям до 20 тисяч гривень. Молодшому медперсоналу - до 13 тисяч гривень. Піде вгору й середньомісячна зарплата.

Показник має досягти відмітки у 15 тисяч гривень. Збільшили видатки також на освіту, інклюзію та інфраструктуру. На 100 % пообіцяли забезпечити житлом ветеранів АТО. Дефіцит бюджету знизили до 3,5 відсотків ВВП. Тож, за рахунок цього має знизитися боргове навантаження.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Ми не заглядаємо в карман бізнесу і громадян, ми послідовно зменшуємо роль держави в економіці, створюючи стимул для економічного зростання, основні дохідні джерела - це ПДВ, зростання податку на додану вартість.