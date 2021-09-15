Кабмін затвердив бюджет на наступний рік: обіцяють підняти середньомісячну зарплату [ Редактировать ]
28, 5 гривень за долар та 6 % інфляції. Кабмін затвердив проєкт бюджету на 22-ий рік. Документ передбачає підвищення зарплат лікарям до 20 тисяч гривень. Молодшому медперсоналу - до 13 тисяч гривень. Піде вгору й середньомісячна зарплата.
Показник має досягти відмітки у 15 тисяч гривень. Збільшили видатки також на освіту, інклюзію та інфраструктуру. На 100 % пообіцяли забезпечити житлом ветеранів АТО. Дефіцит бюджету знизили до 3,5 відсотків ВВП. Тож, за рахунок цього має знизитися боргове навантаження.
Сергій Марченко, міністр фінансів України:
Ми не заглядаємо в карман бізнесу і громадян, ми послідовно зменшуємо роль держави в економіці, створюючи стимул для економічного зростання, основні дохідні джерела - це ПДВ, зростання податку на додану вартість.
Зростання заробітних плат лікарів, зростання стипендіального забезпечення, забезпечення 100 відсотків учасників АТО і ВПО житлом, зростання видатків на інклюзивну освіту та безбар'єрність, фінансування пріорітетних інфраструктурних проєктів та фінансування безпеки та оборони держави.
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А от на суттєве підвищення мінімальної зарплати - наступного року очікувати не варто. У проєкті бюджету - закладено шість із половиною тисяч гривень. Щоправда, не для всіх. Медикам обіцяють у рази більше.
Шість із половиною тисяч гривень. Таку мінімальну зарплату заклали урядовці в проєкт держбюджету на наступний рік. При цьому зросте виплата вже цьогоріч у грудні, а протягом 22 року суттєвих підвищень не буде.
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