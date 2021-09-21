В Україні 44 людини померли від коронавірусу [ Редактировать ]
2 тисячі 265 нових інфікувань ковідом в Україні за минулу добу. 44 людини померли.
1 200 хворих ушпиталили, одужало понад пів тисячі. Найбільше підтверджених випадків зараження на Харківщині, Буковині та в Києві. За даними ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 19-му місці за поширенням і за кількістю смертей від Ковіду.
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За минулу добу інфіковіні понад три з половиною тисячі українців!
44 людини померли. 1 200 хворих доправили в лікарні, одужало - понад півтисячі.
Основна особливість у тому, що вони не поширюватимуться на вакцинованих людей.
Несподівано американський регулятор FDA вирішив не схвалювати використання третьої дози, і в Ізраїлі виникла небезпека зриву кампанії з ревакцинації.
Якщо на початку кампанії люди активно йшли на щеплення, то зараз темпи відчутно пригальмовуються. Здебільшого ігнорують вакцинацію у сільській місцевості, та районних центрах.