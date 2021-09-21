Европе предрекают газ по квотам [ Редактировать ]
Страны Европы могут столкнуться с необходимостью распределения газа по квотам в приближающемся отопительном сезоне из-за его дефицита. Об этом заявил советник президента США по вопросам энергобезопасности Амос Хохштейн в интервью Bloomberg TV.
Если зима будет холоднее, чем обычно, у нас не будет достаточно газа для отопления в ряде частей Европы.
Так, из-за дефицита газа ряд стран будет покупать его по завышенной цене, а остальным придется распределять газ по квотам. Хохштейн считает, что Россия использует сложившуюся ситуацию, чтобы склонить Европу к скорейшему запуску "Северного потока-2".
Советник президента США отметил, что мощности газотранспортной системы Украины позволяют проводить больше газа, чем проводится сейчас.
Читайте также, цена на газ в Европе побила очередной рекорд - впервые в истории она превысила отметку в $950 за тысячу кубометров. Стоимость фьючерса на октябрь по индексу самого ликвидного европейского хаба нидерландского TTF на 12:03 по киевскому времени дорожала на 17,27% - до $943 за тысячу кубов.
Кроме того, несмотря на рекордные цены на газ на мировых рынках (более $700 за тысячу кубометров) для украинцев "голубое топливо" останется на уровне ранее подписанного годового контракта - 7,96 грн за кубометр. Договор будет пересматриваться и вступит в силу новый контракт на следующий год.
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