Американское космическое агентство NASA отправит на Луну аппарат Viper. Миссия состоится в 2023 году.

Планируется, что аппарат приземлится вблизи западного кратера Нобиле на Южном полюсе Луны. Он составит карту и будет исследовать поверхность Луны и недра в поисках воды и других ресурсов.

Viper отправят на Луну с помощью ракеты Falcon-Heavy компании SpaceX. А на лунную поверхность луноход спустится с помощью космического аппарата Griffin Astrobotic.

Это первая комическая миссия к Южному полюсу Луны. До этого ученые еще не изучали эту часть спутника Земли с помощью луноходов.

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Кроме того, вертолет Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Ingenuity впервые совершил на Марсе самый длинный и высокий полет. Дрон преодолел расстояние в 1,6 км, а высота полета составила 12 метров. Это был самый сложный полет из совершенных Ingenuity.

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