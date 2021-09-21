NASA отправит аппарат Viper на Южный полюс Луны [ Редактировать ]
Американское космическое агентство NASA отправит на Луну аппарат Viper. Миссия состоится в 2023 году.
Планируется, что аппарат приземлится вблизи западного кратера Нобиле на Южном полюсе Луны. Он составит карту и будет исследовать поверхность Луны и недра в поисках воды и других ресурсов.
Viper отправят на Луну с помощью ракеты Falcon-Heavy компании SpaceX. А на лунную поверхность луноход спустится с помощью космического аппарата Griffin Astrobotic.
Это первая комическая миссия к Южному полюсу Луны. До этого ученые еще не изучали эту часть спутника Земли с помощью луноходов.
Читайте также, NASA опубликовало фотографии образцов грунта с Марса, собранные аппаратом Perseverance. Образец вместе с другими, которые будут собраны марсоходом в ближайшие месяцы, будут храниться внутри аппарата для последующей доставки на Землю другой миссией.
Кроме того, вертолет Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Ingenuity впервые совершил на Марсе самый длинный и высокий полет. Дрон преодолел расстояние в 1,6 км, а высота полета составила 12 метров. Это был самый сложный полет из совершенных Ingenuity.
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