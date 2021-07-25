Вертолет NASA совершил на Марсе самый длинный и высокий полет [ Редактировать ]
Вертолет Национального аэрокосмического агентства США (NASA) Ingenuity впервые совершил на Марсе самый длинный и высокий полет. Дрон преодолел расстояние в 1,6 км, а высота полета составила 12 метров.
Об этом сообщает пресс-служба NASA.
В агентстве отметили, что это был самый сложный полет из совершенных Ingenuity. В дальнейшем обследованный район может посетить ровер Perseverance.
Вертолет NASA Ingenuity/ Фото: twitter.com/NASAJPL
"Нынешний успех марсианского вертолета ознаменовал собой полет на общую дальность в одну милю (1,6 км). Он проходил в районе, который называется "Поднятые хребты". Это был самый сложный полет с 10-ю пунктами поворотного маршрута, который выполнялся на рекордной высоте 40 футов (12 метров). Его разведка помогает марсоходу Perseverance", - говорится в сообщении.
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