NASA опубликовало фотографии образцов грунта с Марса, собранные аппаратом Perseverance.

Команда Лаборатории реактивного движения космического агентства (JPL), которая наблюдает за миссией, опубликовала изображения собранных частиц в понедельник, 6 сентября.

Образец вместе с другими, которые будут собраны марсоходом в ближайшие месяцы, будут храниться внутри аппарата для последующей доставки на Землю другой миссией, которая состоится предположительно в 2030-х годах.

Об успешной операции сообщил Twitter-аккаунт аппарата Perseverance:

Я захватил, запечатал и сохранил первый образец керна, когда-либо пробуренный на другой планете, чтобы вернуть образцы на Землю. Это первый образец из всех существующих.

Глава NASA Билл Нельсон назвал успешную операцию по сбору образцов "важным достижением науки".

Успешный сбор, совершенный Perseverance, последовал за неудачной попыткой в ​​прошлом месяце, когда пробуренные частицы породы выскользнули из сборной трубки, поскольку они были слишком мелкими, чтобы оставаться внутри.

После этого JPL отправила марсоход на поиски новой породы с более стабильной структурой, которая увеличила бы шансы захватить образец.

Добытые образцы марсиансого грунта внутри герметичного контейнера

Perseverance выполнил процесс добычи грунта еще на прошлой неделе. Но JPL необходимо было провести дополнительные проверки, чтобы удостовериться, что собранный материал надежно запечатан внутри контейнера.

Добытый керн по размеру получился "немного толще карандаша" и теперь надежно заключен в герметичную титановую пробирку, готовую отправиться на Землю.

Контейнер с грунтом

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