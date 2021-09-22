Полиция задержала 58 участников вооруженного конфликта на одной из автозаправочных станций в Евпатории. Об этом сообщают оккупационные власти Крыма, передает ТАСС.

По данным полиции, возле АЗС проходила вооруженная "стрелка", переросшая в драку. Правоохранители, прибывшие на вызов, были вынуждены открыть предупредительный огонь в воздух. Очевидцы выложили в сеть видео конфликта, после того, как в него вмешались полицейские.

Полицейские задержали 58 участников конфликта, в ходе досмотра у них обнаружили и изъяли травматическое оружие различных марок.

Всех задержанных доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В пресс-службе добавили, что "ситуация стабилизирована и находится под контролем полицейских, массовых нарушений общественного порядка не допущено". По факту конфликта проводится проверка.

Напомним, что недавно в Днепре две девушки устроили драку, не поделив парня.