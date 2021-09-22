В среду, 22 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступит с трибуны на Генеральной ассамблее ООН. В ходе выступления он затронет несколько тем.

Отметим, на днях министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал основные месседжи, которые будут заявлены Зеленским. В частности, он поднимет тему противодействия российской агрессии и освобождение оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Кроме того, президент предложит ООН приобщиться к решению гуманитарных проблем населения регионов, которые пострадали от российской агрессии. А также поднимет тему борьбы с пандемией COVID-19.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.

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