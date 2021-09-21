Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Генеральная ассамблея ООН является одной из площадок, где Украина может выразить протест относительно оккупации Донбасса и Крыма. Об этом сообщает телеканал "Дом".

Так, Украина ищет решения по Донбассу и Крыму и 76-я сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке может стать одной из площадок для таких вопросов.

Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках. Да, организация ООН - это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность.

Также Зеленский отметил, что Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для встреч с разными странами.

У нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий.

Он также отметил, что ООН признала "Крымскую платформу", что очень важно для Украины.

Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в этот очень непростое время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.

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