В скором времени в приложении "Дия" появятся десять новых услуг. Соответствующее постановление поддержало правительство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.

Уже вскоре в приложении "Дия" появятся новые услуги, среди которых:

оформление жилищной субсидии;

получение пенсии;

получение государственной соцпомощи малообеспеченным семьям;

получение социальных услуг.

В рамках пилотного проекта, Минцифры вводит:

получение социальной помощи на детей, на детей одиноким матерям, на тяжелобольных детей;

получение социальной помощи при усыновлении ребенка.

Также люди смогут на портале "Дия" получать пенсии, обращаться за предоставлением социальных услуг и назначением компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги.

Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появились первые COVID-сертификаты.

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