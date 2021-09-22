Субсидии и пенсии: в "Дії" появятся новые услуги [ Редактировать ]
В скором времени в приложении "Дия" появятся десять новых услуг. Соответствующее постановление поддержало правительство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.
Уже вскоре в приложении "Дия" появятся новые услуги, среди которых:
- оформление жилищной субсидии;
- получение пенсии;
- получение государственной соцпомощи малообеспеченным семьям;
- получение социальных услуг.
В рамках пилотного проекта, Минцифры вводит:
- получение социальной помощи на детей, на детей одиноким матерям, на тяжелобольных детей;
- получение социальной помощи при усыновлении ребенка.
Также люди смогут на портале "Дия" получать пенсии, обращаться за предоставлением социальных услуг и назначением компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги.
Ранее сообщалось, что в приложении "Дія" появились первые COVID-сертификаты.
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