В приложении "Дія" появились первые COVID-сертификаты [ Редактировать ]
В приложении "Дія" появились первые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации.
Об этом сообщается в Facebook заместителя министра цифровой трансформации Алексея Выскуба.
Над проектом работали команды Минцифры, Минздрава, НСЗУ, МИД, Евроделегации, международных партнеров.
"Цифровые COVID-сертификаты уже доступны первым пользователям "Дії". На выходных завершили первый этап сверхсложного проекта", - сообщил чиновник.
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