Восемь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне - Минздрав [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 23 сентября, все области Украины находятся в "желтой" зоне адаптивного карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Тем не менее Киев и еще восемь областей соответствуют показателям "оранжевой".
Так, к оранжевой зоне могут быть отнесены:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Киевская,
- Луганская,
- Николаевская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Черкасская области.
Показатель динамики уровня госпитализаций в этих областях превышен. Он должен быть на уровне не более 50%. Самый высокий показатель в Черкасской области - 144,4%.
Кроме того, уровень заболеваемости (норма менее 75 на 100 тысяч населения) не превышен только в двух областях:
- Закарпатской - 44,
- Кировоградской - 35.
Ранее мы писали о том, что исследователи из Австрии выяснили, что в крови зараженных SARS-CoV-2 людей присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, по которым реакцию на коронавирусную инфекцию на ранней стадии можно отличить от ответов на другие заболевания.
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У четвер, 23 вересня, Україна переходить у "жовту" зону адаптивного карантину. Таке рішення ухвалила Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Во вторник, 21 сентября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введения "желтой зоны" карантина в стране