По состоянию на четверг, 23 сентября, все области Украины находятся в "желтой" зоне адаптивного карантина. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Тем не менее Киев и еще восемь областей соответствуют показателям "оранжевой".

Так, к оранжевой зоне могут быть отнесены:

Днепропетровская,

Донецкая,

Киевская,

Луганская,

Николаевская,

Харьковская,

Херсонская,

Черкасская области.

Показатель динамики уровня госпитализаций в этих областях превышен. Он должен быть на уровне не более 50%. Самый высокий показатель в Черкасской области - 144,4%.

Кроме того, уровень заболеваемости (норма менее 75 на 100 тысяч населения) не превышен только в двух областях:

Закарпатской - 44,

Кировоградской - 35.

Ранее мы писали о том, что исследователи из Австрии выяснили, что в крови зараженных SARS-CoV-2 людей присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, по которым реакцию на коронавирусную инфекцию на ранней стадии можно отличить от ответов на другие заболевания.

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