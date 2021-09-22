От делирия - нарушения психики, при котором человек дезориентирован, возбужден и не способен ясно мыслить - страдают 73% пациентов с тяжелым течением COVID-19. К такому вводу пришли ученые из Мичиганского медицинского института, исследование которых опубликовано в журнале BMJ Open.

Медики наблюдали за пациентами, попавшими с коронавирусом в отделение интенсивной терапии в марте-мае 2020 года. Из 150 пациентов 73% страдали нарушениями психики со спутанностью сознания, причем женщины гораздо чаще подвержены этому недугу (70%).

У трети пациентов делирий сохранялся и после выписки, причем 38% из них потребовался сестринский уход. У некоторых (24%) симптомы сохранялись в течение нескольких месяцев, что значительно затрудняло восстановление.

Причин для делирия несколько, отмечают ученые:

коронавирус может приводить к когнитивным нарушениям из-за недостаточного поступления кислорода в мозг и его ишемического голодания;

у пациентов с делирием были повышены уровни маркеров воспаления. Возможно, их мозг пострадал от воспалительных процессов.

К делирию предрасполагает наличие сопутствующих заболеваний, в первую очередь, гипертонии и диабета.

Из-за состояния пациентов нельзя было использовать обычные методы борьбы с делирием: упражнения для двигательной активности, общение с близкими, которое могло бы помочь пациенту "включиться" в реальность и т. д. Компенсировать состояние приходилось в основном с помощью седативных препаратов и антипсихотиков.

Напомним, что за прошедшие сутки в Украине подтвердили еще 6 754 новых случаев заражения коронавирусом. Лидируют пол заболеваемости в Харьковской и Днепропетровской областях.