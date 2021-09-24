Доступную ипотеку нужно расширить и на небольшие города - Шмыгаль [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что программу доступной ипотеки нужно расширить на небольшие города. По его словам, на сегодня ипотечные кредиты выдают уже 17 банков.
Об этом сообщает правительственный портал.
"Подписано 847 кредитных договоров на общую сумму более 722 млн гривен. Программа работает, и мы должны развивать ее дальше - не только в городах-миллионниках, но и в небольших городах - чтобы больше украинцев могли получить доступное и качественное жилье", - отметил он.
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