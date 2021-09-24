Комунальні тарифи не зростуть, а от на субсидії грошей бракує. Про це заявив прем'єр-міністр під час години запитань до Уряду. Денис Шмигаль запевнив, що Україна повністю готова до опалювального сезону. Щоб уникнути зростання сум для споживачів газу - уряд запровадив річні тарифи. І передбачив компенсації для "Теплокомуненерго", щоб ті не підіймали цін на тепло та гарячу воду. А от субсидії треба дофінансувати - за розрахунками Мінсоцполітики до кінця року потрібно ще 12 млрд гривень.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: