Комунальні тарифи не зростуть - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
Комунальні тарифи не зростуть, а от на субсидії грошей бракує. Про це заявив прем'єр-міністр під час години запитань до Уряду. Денис Шмигаль запевнив, що Україна повністю готова до опалювального сезону. Щоб уникнути зростання сум для споживачів газу - уряд запровадив річні тарифи. І передбачив компенсації для "Теплокомуненерго", щоб ті не підіймали цін на тепло та гарячу воду. А от субсидії треба дофінансувати - за розрахунками Мінсоцполітики до кінця року потрібно ще 12 млрд гривень.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Тарифи на газ для населення - незмінні. В травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна на газ на весь рік складає менш як вісім гривень. Незалежно від коливання цін на біржах чи хабах, ця ціна не змінюватиметься весь опалювальний сезон, тобто практично до кінця квітня 2022 року. Тарифи на тепло та гарячу воду незмінні. Ці тарифи встановлює місцева влада. Ми забезпечили всі умови, аби підвищення тарифів не відбулося.
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