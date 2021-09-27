Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 26 сентября, в Украине подтвердили 3007 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
За сутки:
- госпитализировали - 1478 человек;
- летальных исходов - 94;
- выздоровели - 952 человека.
Протестовали:
- методом ПЦР - 13 202 человека,
- методом ИФА - 2688 человек,
- экспресс-тестами - 11 022 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:
- в Днепропетровской области - 371,
- в Черновицкой области - 282,
- во Львовской области - 241,
- в Харьковской области - 233,
- в Тернопольской области - 180.
За все время пандемии:
- заболели - 2 395 404;
- выздоровели - 2 245 144;
- летальных исходов - 55 720;
- провели 12 710 080 ПЦР-тестирований.
Напомним, с начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 54 919 человек, из которых 44 940 - в возрасте от 60 лет. Что составляет 82% от доли всех летальных исходов. В настоящее время в Полтавской области завершается пилотный проект мобилизации на вакцинацию именно старшего населения.
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