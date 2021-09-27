За минувшие сутки, 26 сентября, в Украине подтвердили 3007 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки:

госпитализировали - 1478 человек;

летальных исходов - 94;

выздоровели - 952 человека.

Протестовали:

методом ПЦР - 13 202 человека,

методом ИФА - 2688 человек,

экспресс-тестами - 11 022 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:

в Днепропетровской области - 371,

в Черновицкой области - 282,

во Львовской области - 241,

в Харьковской области - 233,

в Тернопольской области - 180.

За все время пандемии:

заболели - 2 395 404;

выздоровели - 2 245 144;

летальных исходов - 55 720;

провели 12 710 080 ПЦР-тестирований.

Напомним, с начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 54 919 человек, из которых 44 940 - в возрасте от 60 лет. Что составляет 82% от доли всех летальных исходов. В настоящее время в Полтавской области завершается пилотный проект мобилизации на вакцинацию именно старшего населения.

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