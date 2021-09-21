С начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 54 919 человек, из которых 44 940 - в возрасте от 60 лет. Что составляет 82% от доли всех летальных исходов. Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как отметил глава Минздрава, данная категория лиц является самой уязвимой к коронавирусной инфекции.

82% всех умерших от COVID-19 - это пожилые люди старше 60 лет. Поэтому вакцинация этой группы людей остается приоритетом Минздрава.

По его словам, в настоящее время в Полтавской области завершается пилотный проект мобилизации на вакцинацию именно старшего населения.

В двух общинах волонтеры заранее приглашали людей на вакцинацию, создавали организованные коллективы и затем мобильная бригада одномоментно привила всех желающих. Таким образом динамика вакцинаций увеличилась в разы и именно среди людей старше 60 лет.

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Кроме того, в Австрии зарегистрировали первый случай заражения штаммом коронавируса "Лямбда". Болезнь обнаружили у гражданина Перу. после получения положительного теста, мужчин-пациент был отправлен на самоизоляцию.

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