Россия уже не требует встреч ТКГ в Минске - Резников [ Редактировать ]
Россия уже не требует встреч ТКГ в Минске. Это заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий и заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.
"Лукашенко на самом деле разрушил один из планов России в минском процессе, потому что россияне нас постоянно пытаются обвинить в так называемом "разрушении" или "отхождении" от минских договоренностей", - сообщил Алексей Резинков.
Представители России, по словам министра, пытались заставить Украину возобновить встречи в Минске, а отказ называть "выходом" из Минских договоренностей.
"А своими действиями Лукашенко разрушил образ независимого посредника, и мы уж точно в Минск не поедем. И русские это поняли. И на вопрос, готовы ли вы встречаться оффлайн, россияне говорят: "Да, мы готовы, но в безопасном месте". То есть слово Минск уже не звучит", - добавил он.
Ранее в ТКГ заявили, что Россия пытается заблокировать обмен пленными.
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