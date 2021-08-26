В ТКГ заявили, что Россия пытается заблокировать обмен пленными [ Редактировать ]
В четверг, 26 августа, в пресс-службе ТКГ заявили, что Россия в очередной раз попыталась перевести осужденную в Украине за терроризм жительницу ДНР Майю Пирогову в качестве консультанта к ТКГ. Об этом сообщает пресс-служба ТКГ.
Украинская делегация убеждена в том, что страна-агрессор сознательно блокирует обмен пленными.
Следует отметить, что возобновление работы политической подгруппы стало возможным после того, как видеоконференцию покинула гражданка Украины Майя Юрьевна Пирогова, осужденная в Украине за терроризм.
Украинская делегация расценивает подобный поступок со стороны Российской Федерации, как очередную попытку заблокировать обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ на временно оккупированных территориях.
Ранее мы писали о том, что Трехсторонняя контактная группа возобноила свои заседания после каникул.
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