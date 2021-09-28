Во вторник, 28 сентября, "Укрзализныця" запустила первый контейнерный поезд в Китай. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Планируется, что такие поезда станут регулярными. Всего отправились в путь 43 контейнера с пиломатериалами, 40 футов каждый.

На пути к городу Сиань они преодолеют почти 10 тысяч километров по территории четырех стран. Всего поезд будет находиться в пути 18 суток.

Нам важно интегрироваться в мировую систему мультимодальных перевозок, которая расширяется быстрыми темпами и определяет современную логистику. Так, например, в ЕС доля контейнерных перевозок - около 45%. В Украине мы говорим только о 2,5%.

На данный момент Украина не может полностью использовать географическое положение из-за изношенности железнодорожной и портовой инфраструктуры. В связи с этим намерены развивать сообщение формата "море-железная дорога". И.о. председателя правления УЗ Александр Камишин считает, что для торгового сообщения с Китаем оптимальным транспортом являются железнодорожные контейнерные перевозки. Так, 28 сентября первый экспортный поезд отправился в Китай - планируется, что такие поезда станут регулярными.

Ранее мы писали, что в Черновицкой области происходят массовые задержки поездов на несколько часов. Состав отправится со станции "Мамалыга" после того, как к нему подвезут пассажиров на автобусе, время задержки обратного поезда также составляет почти 2 часа.

Кроме того, в Украине ряд поездов задерживается из-за сложных погодных условий и технических перебоев. Составы продолжа путь после восстановления нормальных погодных условий.

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