По состоянию на четверг, 2 сентября, в Украине ряд поездов задерживается из-за сложных погодных условий и технических перебоев.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Так, задерживаются следующие поезда:

№274 Одесса - Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);

№82 Киев - Ужгород (3 часа 40 минут);

№136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);

№49 Киев - Трускавец (2 часа);

№791 Кременчуг - Киев (1 час 40 минут);

№12 Одесса - Львов (1 час 10 минут);

№108 Одесса - Ужгород (1 час);

№38 Запорожье - Киев (1 час);

№26 Одесса - Рахов (40 минут);

№11 Львов - Одесса (40 минут).

Как сообщали "Подробности", на днях в селе Малинск под Ривне на ходу загорелся тепловоз грузового поезда.

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