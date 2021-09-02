В Украине задерживаются поезда: в чем причина [ Редактировать ]
По состоянию на четверг, 2 сентября, в Украине ряд поездов задерживается из-за сложных погодных условий и технических перебоев.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Так, задерживаются следующие поезда:
- №274 Одесса - Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
- №82 Киев - Ужгород (3 часа 40 минут);
- №136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);
- №49 Киев - Трускавец (2 часа);
- №791 Кременчуг - Киев (1 час 40 минут);
- №12 Одесса - Львов (1 час 10 минут);
- №108 Одесса - Ужгород (1 час);
- №38 Запорожье - Киев (1 час);
- №26 Одесса - Рахов (40 минут);
- №11 Львов - Одесса (40 минут).
Как сообщали "Подробности", на днях в селе Малинск под Ривне на ходу загорелся тепловоз грузового поезда.
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