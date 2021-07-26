В понедельник, 26 июля, поезда из Киева отправляются с задержкой почти в час. Причиной стало аварийное отключение напряжения в электросети. Об этом сообщили в Укзализныце".

С опозданием отправляются следующие поезда:

№10 Киев - Мариуполь (+57 мин);

№228 Киев - Бердянск (+50 мин);

№12 Киев - Новоалексеевка (+50 мин);

№44 Чернигов - Ивано-Франковск (+53 мин);

№81 Киев - Ужгород (+32 мин);

№116 / 136 Киев - Бердянск, Авдеевка (25 мин);

№49 Киев - Трускавец (+15 мин).

"Укрзализныця" просит прощения за временные неудобства и приложит максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика.

Напомним, что 15 июля во Львовской области неподалеку от населенного пункта Панщины поезд протаранил легковушку, которая пыталась проскочить через переезд на запрещающий сигнал.

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