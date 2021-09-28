В Украине намерены разрешить прививки для детей от 12 лет [ Редактировать ]
Для всех детей от 12 лет рекомендует разрешить вакцинацию от коронавируса. Для вакцинации будут использовать препарат от Pfizer. Об этом в интервью сказал глава национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактик Федор Лапий медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.
Вчера мы проголосовали, чтобы рекомендовать Министерству здравоохранения сделать вакцину доступной для всех от 12 лет. Речь идет о вакцине Pfizer.
Это решение, по его словам, вступит в силу, когда будет рассмотрено на заседании штаба Минздрава в ближайшую пятницу. По его словам, речь не идет о том, чтобы невацинированных детей не пускать в школу.
Также он отметил, что еще нужно будет утвердить алгоритм, по которому дети от 12 лет будут получать прививки от коронавируса, поскольку на сегодня перед вакцинацией ребенка должен осмотреть семейный врач или педиатр.
Ранее мы писали о том, что Украина ведет переговоры по производству мРНК-вакцин от коронавируса. В дальнейшем у МОЗ есть договоренности на локализацию других вакцин и его представители ведут переговоры о выпуске мРНК-вакцины на территории Украины.
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