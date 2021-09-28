Матч "Шахтер"- "Интер": с каким счетом закончилась игра [ Редактировать ]
Во вторник, 28 сентября, ФК "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" (0:0) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч посетил чемпион мира по боксу Александр Усик.
Уже на 11-й минуте хозяева были вынуждены заменить своего форварда Лассина Траоре из-за травмы. Вместо него вышел Тете. Обе команды набрали по одному очку. "Интер" занимает третье место, а "Шахтер" - четвертое.
В 22.00 начнется еще один матч этой группы "Реал" - "Шериф".
"Шахтер" (Украина) - "Интер" (Италия) - 0:0
- "Шахтер": Пятов, Исмаили (Кривцов, 78), Марлон, Матвиенко, Додо, Степаненко, Патрик (Марлос, 85), Майкон, Соломон (Мудрик, 79), Траоре (Тете, 11), Педринью.
- "Интер": Ханданович, де Врей, Димарко (Перишич, 82), Шкриньяр, Бастони, Дюмфрис, Брозович (Хакан Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 83), Барелла, Джеко (Корреа, 55), Мартинес (Санчес, 72).
- Предупреждение: Дюмфрис, 81.
Напомним, что "Шахтер" пробился в групповой этап Лиги чемпионов через квалификационные матчи. Сначала "горняки" одолели бельгийский "Генк", а затем французский "Монако".
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