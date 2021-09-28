Во вторник, 28 сентября, ФК "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" (0:0) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч посетил чемпион мира по боксу Александр Усик.

Уже на 11-й минуте хозяева были вынуждены заменить своего форварда Лассина Траоре из-за травмы. Вместо него вышел Тете. Обе команды набрали по одному очку. "Интер" занимает третье место, а "Шахтер" - четвертое.

В 22.00 начнется еще один матч этой группы "Реал" - "Шериф".

"Шахтер" (Украина) - "Интер" (Италия) - 0:0

"Шахтер": Пятов, Исмаили (Кривцов, 78), Марлон, Матвиенко, Додо, Степаненко, Патрик (Марлос, 85), Майкон, Соломон (Мудрик, 79), Траоре (Тете, 11), Педринью.

Пятов, Исмаили (Кривцов, 78), Марлон, Матвиенко, Додо, Степаненко, Патрик (Марлос, 85), Майкон, Соломон (Мудрик, 79), Траоре (Тете, 11), Педринью. "Интер": Ханданович, де Врей, Димарко (Перишич, 82), Шкриньяр, Бастони, Дюмфрис, Брозович (Хакан Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 83), Барелла, Джеко (Корреа, 55), Мартинес (Санчес, 72).

Ханданович, де Врей, Димарко (Перишич, 82), Шкриньяр, Бастони, Дюмфрис, Брозович (Хакан Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 83), Барелла, Джеко (Корреа, 55), Мартинес (Санчес, 72). Предупреждение: Дюмфрис, 81.

Напомним, что "Шахтер" пробился в групповой этап Лиги чемпионов через квалификационные матчи. Сначала "горняки" одолели бельгийский "Генк", а затем французский "Монако".

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