Под Киевом в ДТП погибли два человека (видео) [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
В Козине Киевской области в результате аварии с участием грузовика Mercedes-Benz и легковушки Toyota погибли два человека. Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.
ДТП произошло около 7:00 на улице Старокиевской. Помимо двух погибших, травмы в результате аварии получили еще три человека. Их госпитализировали.
В результате столкновения грузовик практически перегородил дорогу, поэтому движение затруднено в обоих направлениях. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в понедельник вечером масштабное ДТП произошло в Николаевской области. Там в результате столкновения микроавтобуса с рабочими и двух грузовиков погибли четыре человека, еще семеро получили различные травмы.
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