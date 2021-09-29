В Козине Киевской области в результате аварии с участием грузовика Mercedes-Benz и легковушки Toyota погибли два человека. Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

ДТП произошло около 7:00 на улице Старокиевской. Помимо двух погибших, травмы в результате аварии получили еще три человека. Их госпитализировали.

В результате столкновения грузовик практически перегородил дорогу, поэтому движение затруднено в обоих направлениях. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в понедельник вечером масштабное ДТП произошло в Николаевской области. Там в результате столкновения микроавтобуса с рабочими и двух грузовиков погибли четыре человека, еще семеро получили различные травмы.