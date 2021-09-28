Во вторник, 28 сентября, министр Кабинета министров Олег Немчинов сделал заявление о тарифах в Украине. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Так, суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов.

Немчинов заявил, что за формирование тарифов отвечают исключительно местные власти.

Высокие тарифы - это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому, никакого основания повышать тарифы для населения нет и не будет. Подчеркиваю, что суммы в платежках должны быть не более, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений.

Ранее в "Нафтогазе" назвали стоимость газа для населения в отопительный сезон. Напомним, что текущей неделе цена природного газа на европейском хабе в Нидерландах превысила отметку $700 за тысячу кубометров.

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