Платежки украинцев: в Кабмине сделали заявление о тарифах [ Редактировать ]
Во вторник, 28 сентября, министр Кабинета министров Олег Немчинов сделал заявление о тарифах в Украине. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Так, суммы в платежках должны быть не больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов.
Немчинов заявил, что за формирование тарифов отвечают исключительно местные власти.
Высокие тарифы - это свидетельство несостоятельности на местах. Поэтому, никакого основания повышать тарифы для населения нет и не будет. Подчеркиваю, что суммы в платежках должны быть не более, чем рассчитано на основе годовых тарифных предложений.
Ранее в "Нафтогазе" назвали стоимость газа для населения в отопительный сезон. Напомним, что текущей неделе цена природного газа на европейском хабе в Нидерландах превысила отметку $700 за тысячу кубометров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина готова к отопительному сезону
Кабинет министров Украины назначил новое правление НАК "Нафтогаз Украины"
Бо річний об'єм газу розіб'ють на 12 рівних платежів. Тож для людей, що мають стабільний дохід щомісяця - платити за газ у такий спосіб зручніше.
В ближайшее время Кабинет министров Украины должен ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных профессий
До опалювального сезону - менш як місяць. І розмов про нього дедалі більше. Одвічне запитання: "чи чекати подорожчання комуналки"?