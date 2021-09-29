Домініку в обласну клінічну лікарню "Охматдит" привезли з високою температурою та сильним кашлем.

У Львові медики стабілізували хвору на коронавірус п’ятирічну дівчинку. Домініку відключили від апарату ШВЛ і перевели у звичну палату. Хоча ще тиждень тому лікарі навіть боялись щось прогнозувати. Життєві показники дитини падали до критичних. І шансів, коли вражено 80 процентів легенів, майже не давали.

А сьогодні з маленькою пацієнткою вже змогла поспілкуватися моя колега - Христина Гашенко.

П'ятирічна Домініка міцно обіймає маму. Це так було потрібне їм обом у ці півтора тижні.

Олена Люлюк, мати Домініки:

Було важко. Це ж не можна було ні зайти, ні побачити, це не передати словами, як важко, коли ти мрієш потримати за ручку, обняти, а не можна.

Домініку в обласну клінічну лікарню "Охматдит" привезли з високою температурою та сильним кашлем. І це був лише третій день недуги.

Олена Люлюк, мати Домініки:

Стан дівчинки дуже погіршився, почались хрипи в легенях, які посилювались і посилювались. Тоді ми звернулись на швидку і нас доставили сюди швидкою під кисневою маскою.

У дівчинки виявили вісімдесятивідсоткове ураження легень. ПЛр-тест підтвердив ковід. І це - вдруге за рік. Дівчинку під'єднали до апарату ШВЛ. Кілька разів показники Домініки опускалися до критичного рівня.

Віра Приймакова, завідувачка відділення реанімації та інтенсивної терапії Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит":

Був досить високий ризик того, що дитина буде переведена на ЕКМО. Гарантій, шансів, на жаль, ми не могли жодних давати в тій ситуації, яка була. Тобто стан був вкрай важкий.

Два дні тому Домініка почала самостійно дихати. Її вже перевели у відділенні терапії.

Роксолана Головин, дитяча лікарка Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит":

При поступленні дитини на рентгенограмі органів грудної клітки було повне ураження правої лівої легені. Практично один участок був незадіяний. А вчорашній день, ми маємо, абсолютно відновилася структура легень.

Лікарі кажуть - Домініка впевнено йде на одужання.

-Як справи? - У нас всьо гарно.- Нічого не болить?. А їсточки хочеш? А додому хочеш?

З лікарні Домініку медики планують виписати через тиждень. Зараз у ковідному відділенні "Охматдиту" ще сімнадцятеро дітей. Медики кажуть, ця хвиля вірусу сильно б'є по дітях.

Віра Приймакова, завідувачка відділення реанімації та інтенсивної терапії Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охматдит":

Якщо колись була легка середня форма, зараз з'являється більший відсоток, це можна трактувати з березня навіть, квітня місяця, з'явилися важчі форми, які, на жаль, дітки мають важкі пневмонії і ураження не тільки легень, але й серецово-судинна система і все решта.

Та й загальна кількість хворих на Ковід на Львівщині лише зростає.

Зоряна Года, в.о директора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України:

За останні два тижні рівень захворюваності, в порівнянні з поперднім періодом, виріс на 44,7 % . Це пов’язано з тим, що у нас порушується епідрежим, тобто у нас люди перестали носити маски.

Пік захворювання на Львівщині медики прогнозують на початок листопада.