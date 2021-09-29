Уряд закриватиме клініки, які продають ковідні сертифікати - Ляшко [ Редактировать ]
За фіктивні ковід-сертифікати закриватимуть клініки. Міністр охорони здоров'я Ляшко сьогодні пригрозив "заповзятим" медикам звільненнями. Каже, каратимуть не лише рядових лікарів, а й саме керівництво. Бо те повинно знати, що коять підлеглі.
Водночас, Нацполіція і Мінцифри розробляють програму, яка перевірятиме СOVID-сертифікати у "Дії" на дійсність, а також скануватимуте паперові документи. У поліції нагадали, що кожен сертифікат і довідка повинні містити QR-код. А перевіряти громадян мають право Держпродспоживслужба, органи місцевої влади та поліція.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Ми офіційно направлятимемо подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі, з проханням відсторонити від роботи керівника цього закладу на час проведення слідства. А в разі повторного порушення, Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров'я і розривання контракту між закладом і Національною службою здоров'я України.
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