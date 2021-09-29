За фіктивні ковід-сертифікати закриватимуть клініки. Міністр охорони здоров'я Ляшко сьогодні пригрозив "заповзятим" медикам звільненнями. Каже, каратимуть не лише рядових лікарів, а й саме керівництво. Бо те повинно знати, що коять підлеглі.

Водночас, Нацполіція і Мінцифри розробляють програму, яка перевірятиме СOVID-сертифікати у "Дії" на дійсність, а також скануватимуте паперові документи. У поліції нагадали, що кожен сертифікат і довідка повинні містити QR-код. А перевіряти громадян мають право Держпродспоживслужба, органи місцевої влади та поліція.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: