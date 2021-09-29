Від початку вакцинальної кампанії імунізували майже 12,5 мільйонів українців.

Ковідні цифри на сьогодні такі: 217 смертей від ускладнень і більше 9,5 тисяч нових підтверджених випадків.

Одужали при цьому понад три тисячі людей. Майже таку ж кількість довелося госпіталізувати. В лідерах за позитивними ПЛР тестами - Харківщина, Дніпропетровська та Донецька області. Від початку вакцинальної кампанії імунізували майже 12,5 мільйонів українців. За минулу добу - трохи більше 133 тисяч людей.