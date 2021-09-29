Коронавірус в Україні: 217 українців померли [ Редактировать ]
Ковідні цифри на сьогодні такі: 217 смертей від ускладнень і більше 9,5 тисяч нових підтверджених випадків.
Одужали при цьому понад три тисячі людей. Майже таку ж кількість довелося госпіталізувати. В лідерах за позитивними ПЛР тестами - Харківщина, Дніпропетровська та Донецька області. Від початку вакцинальної кампанії імунізували майже 12,5 мільйонів українців. За минулу добу - трохи більше 133 тисяч людей.
по теме
Темпи вакцинації в Україні після впровадження "жовтої зони" карантину зросли майже на чверть. Про це напередодні повідомило Міністерство охорони здоров'я. Загалом, за офіційними даними, натепер повністю вакцинованих українців уже понад 5,5 мільйонів.
Менш ніж за тиждень Кіровоградщина із жовтої епідемічної зони перебралася в помаранчеву. А все тому, що збільшилась кількість випадків тяжкого протікання хвороби. Коли люди не можуть залишатися вдома і потребують госпіталізації.
94 пацієнти померли, майже тисяча - одужали. Найбільше інфікованих коронавірусом за минулу добу - у Дніпропетровській (371), Львівській (241) та Чернівецькій (282) областях (233). А найменше - на Кіровоградщині (6).
Найбільше - у США, Великій Британії та Індії. Понад 8,5 тисяч інфікованих померли.
Найбільше інфікувань на Харківщині, Дніпропетровщині, Львівщині і Одещині. Київ сьогодні до цього переліку не потрапив.