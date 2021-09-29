Подделка COVID-паспортов: в Раде рассказали, когда усилят ответственность [ Редактировать ]
Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов в ближайшие дни. Документы будет поставлен на повестку дня парламента в срочном порядке.
Об этом сообщает глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.
"Этот законопроект будет принят в ближайшие дни, поскольку это внеочередная вещь, потому что это угроза национальной безопасности, здоровью граждан Украины", - сказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп.
Он еще раз подчеркнул, что усилить ответственность за подделку COVID-сертификатов нужно срочно и законопроект наберет конституционное большинство.
По его словам, законопроект будет рассматриваться в Раде уже на следующей неделе. "Я все же жду следующую парламентскую неделю и уверен, что спикер не будет возражать, чтобы этот законопроект был поставлен на повестку дня срочно", - добавил депутат.
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