YouTube видалятиме контент, що поширює дезінформацію про будь-яку схвалену вакцину проти ковіду та інших вірусів. Про це заявила гендиректорка відеохостингу Сьюзан Войчицки.

Заборона стосуватиметься відеороликів, у яких ідеться про те, що вакцини небезпечні або призводять до хронічних захворювань. Таких відео вже видалили понад мільйон. Напередодні YouTube заблокував два пропагандистські канали "Раша Тудей" німецькою мовою - за поширення дезінформації про ковід.