Youtube запроваджує нові обмеження стосовно контенту про вакцинацію від ковіду [ Редактировать ]
YouTube видалятиме контент, що поширює дезінформацію про будь-яку схвалену вакцину проти ковіду та інших вірусів. Про це заявила гендиректорка відеохостингу Сьюзан Войчицки.
Заборона стосуватиметься відеороликів, у яких ідеться про те, що вакцини небезпечні або призводять до хронічних захворювань. Таких відео вже видалили понад мільйон. Напередодні YouTube заблокував два пропагандистські канали "Раша Тудей" німецькою мовою - за поширення дезінформації про ковід.
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Тому експерти й кажуть: діяльність соцмереж мають регулювати на міжнародному рівні. Бо зараз усе регулюється резолюцією Генасамблеї ООН від… 1965 року.
Відтепер модератори компанії блокуватимуть будь-кого, хто поставить під сумнів підсумки виборів у США.