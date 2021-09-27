Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил о том, что Министерство здравоохранения готовится к пику заболеваемости коронавирусом в ноябре.

Тем не менее в ведомстве допускают высокую нагрузку на медицинскую систему уже в октябре.

Раньше мы, действительно, считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь-декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше.

Кузин также сказал о том, что более точные прогнозы давать сложно.

То, что мы видим точно - пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они затрагивать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь - пока сказать трудно.

По его словам, единственным способом уменьшить нагрузку на медсистему является иммунизации населения.

Сейчас Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости.

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Кроме того, Киев вместе с остальными регионами Украины окажется в "желтой" зоне карантина. После этого в столице начнут снова штрафовать за нарушение карантина, в случае выявления нарушения, размер штрафа будет начинаться от 34 тысяч гривен.

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