Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представит правительственный план для стабилизации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Он состоят из пяти шагов.

"Ситуация с возможным ростом тарифов на коммунальные услуги является чрезвычайно чувствительным вопросом для нашего общество. Поэтому по инициативе президента правительство разработало план из пяти шагов, которые позволят стабилизировать тарифный вопрос и стабильно пройти отопительный сезон в этом году", - отметил Шмыгаль.

По его словам, план выглядит следующим образом:

фиксированная цена на газ, благодаря годовым продуктам цена для большинства украинцев составит не более 8 гривен за кубометр

изменения в бюджет для увеличения программы субсидий на 12 млрд гривен до конца года

с 1 октября для 80% украинских семей цена на электроэнергию будет снижена до 1,44 гривны за кВт*час, для остальных - останется неизменной

для стабильного прохождения зимы накоплено почти 19 млрд кубометров газа в подземных газовых хранилищах

меморандум с местной властью о том, что тарифы на отопление не будут повышены по сравнению с прошлым годом

Ранее Зеленский пообещал стабильные тарифы.