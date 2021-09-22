В среду, 22 сентября, появилась информация о том, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не намерен подавать в отставку. Об этом Разумков сказал в интервью одному их телеканалов.

Тем не менее он готов к тому, что депутаты могут инициировать процедуру его замены.

Если мы говорим о том, пойду ли я в отставку, – я не собираюсь подавать в отставку. Если мы говорим о том, может ли принять соответствующее решение Верховная Рада, – да, может. Для этого нужно 226 голосов, есть отдельная процедура: сбор 150-ти подписей, дальше – подготовка, отчет и голосование в стенах парламента. Я к этому готов, и говорил об этом давно: если будет желание народных депутатов заменить председателя Верховной Рады, это их право.

На уточняющий вопрос, будет ли он выполнять свои обязанности как обычный народный депутат в случае увольнения с должности председателя украинского парламента, Разумков ответил:

Буду работать не только в зале Верховной Рады.

Разумков также отметил, что у него нет мировоззренческих разногласий с коллегами, в том числе по партии Слуга народа. Спикер напомнил, что считает необходимым вести борьбу с олигархатом цивилизованным образом, чтобы "это проходило в рамках закона и регламента".

Ранее мы писали о том, что у Дмитрия Разумкова обнаружили коронавирус, несмотря на то, что он болел им в прошлом году в ноябре.

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