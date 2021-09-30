Україна стала третьою за добовою смертністю від коронавірусу [ Редактировать ]
Україна опинилася в трійці лідерів за добовою смертністю від коронавірусу в Європі. Минулої доби в нашій країні від ускладнень Ковіду померли 194 пацієнти.
Зафіксовано майже 12 тисяч нових випадків зараження. Одужали близько 4 тисяч людей. Найбільше інфікувань на Харківщині - понад тисяча. А також на Львівщині та Дніпропетровщині.
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Одужали при цьому понад три тисячі людей. Майже таку ж кількість довелося госпіталізувати. В лідерах за позитивними ПЛР тестами - Харківщина, Дніпропетровська та Донецька області.
Темпи вакцинації в Україні після впровадження "жовтої зони" карантину зросли майже на чверть. Про це напередодні повідомило Міністерство охорони здоров'я. Загалом, за офіційними даними, натепер повністю вакцинованих українців уже понад 5,5 мільйонів.
Менш ніж за тиждень Кіровоградщина із жовтої епідемічної зони перебралася в помаранчеву. А все тому, що збільшилась кількість випадків тяжкого протікання хвороби. Коли люди не можуть залишатися вдома і потребують госпіталізації.
94 пацієнти померли, майже тисяча - одужали. Найбільше інфікованих коронавірусом за минулу добу - у Дніпропетровській (371), Львівській (241) та Чернівецькій (282) областях (233). А найменше - на Кіровоградщині (6).
Найбільше - у США, Великій Британії та Індії. Понад 8,5 тисяч інфікованих померли.