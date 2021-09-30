Україна опинилася в трійці лідерів за добовою смертністю від коронавірусу в Європі. Минулої доби в нашій країні від ускладнень Ковіду померли 194 пацієнти.

Зафіксовано майже 12 тисяч нових випадків зараження. Одужали близько 4 тисяч людей. Найбільше інфікувань на Харківщині - понад тисяча. А також на Львівщині та Дніпропетровщині.