За останню добу - більш як 11,5 тисяч інфікованих.

І на тлі низької вакцинації рівень захворюваності на ковід упевнено росте!

За останню добу - більш як 11,5 тисяч інфікованих. При цьому - одужали не повні 4 тисячі. І це є поганою тенденцією. Крім того, маємо майже дві сотні летальних випадків. І Україна стала другою країною в Європі за добовою смертністю від коронавірусу.