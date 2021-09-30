В Україні стрімко зростає рівень захворюваності на ковід [ Редактировать ]
І на тлі низької вакцинації рівень захворюваності на ковід упевнено росте!
За останню добу - більш як 11,5 тисяч інфікованих. При цьому - одужали не повні 4 тисячі. І це є поганою тенденцією. Крім того, маємо майже дві сотні летальних випадків. І Україна стала другою країною в Європі за добовою смертністю від коронавірусу.
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Одужали при цьому понад три тисячі людей. Майже таку ж кількість довелося госпіталізувати. В лідерах за позитивними ПЛР тестами - Харківщина, Дніпропетровська та Донецька області.
Темпи вакцинації в Україні після впровадження "жовтої зони" карантину зросли майже на чверть. Про це напередодні повідомило Міністерство охорони здоров'я. Загалом, за офіційними даними, натепер повністю вакцинованих українців уже понад 5,5 мільйонів.
У понеділок лікарі зафіксували 6 тисяч 552 нових випадків захворювання.
Менш ніж за тиждень Кіровоградщина із жовтої епідемічної зони перебралася в помаранчеву. А все тому, що збільшилась кількість випадків тяжкого протікання хвороби. Коли люди не можуть залишатися вдома і потребують госпіталізації.
Там кажуть, що минулої доби зафіксували понад 3 тисячі нових випадків COVID-19 .
94 пацієнти померли, майже тисяча - одужали. Найбільше інфікованих коронавірусом за минулу добу - у Дніпропетровській (371), Львівській (241) та Чернівецькій (282) областях (233). А найменше - на Кіровоградщині (6).