У МОЗі вже оприлюднили список професій, для яких щеплення є обов'язковим.

Обов'язок чи... примус? В Україні невакцинованих від ковіду працівників усуватимуть від роботи! Щоправда, не всіх, а лише певні категорії. У МОЗі вже оприлюднили список професій, для яких щеплення є обов'язковим. Там наголошують - саме обов'язковим, а не примусовим.

Як ці поняття розрізнятимуться на практиці? Кому варто записатися на укол? І коли запрацює ця норма? Оксана Мурашова розкаже.

Хто останній на... вакцинацію? Поки доволі низький рівень щеплень може підвищитися. Бо в МОЗі вводять обов’язкову вакцинацію. У міністерстві опублікували наказ з переліком тих професій, які підлягають імунізації:

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Це всі освітяни. Незалежно від того, які заклади - дошкільний школа або вузи, також це працівники центральних органів виконавчої влади - міністерств їхніх структурних підрозділів на місцях, в регіонах, і Місцеві державні адміністрації. Це будуть всі обов’язкові щеплення.

При цьому у МОЗі просять не називати це примусовою вакцинацію. Інакше - це б суперечило закону. Однак обов’язкове щеплення все ж буде добровільно-примусовим. Бо нещеплених працівників будуть відсторонювати від роботи. Без збереження зарплати, але зі збереженням місця!

І саме ця норма є поясненням, чому у списку професій немає медиків! Бо якщо невакцинованих лікарів будуть усувати від роботи, нікому буде лікувати хворих! Альтернатива обов’язковому щепленню - ПЛР-тест.

Микола Поворозник, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

Якщо людина не хоче вакцинуватися, вона має робити ПЦР в визначений термін. Підтвердити, що вона здорова і працювати в колективі.

Однак ПЛР-тести - варіант, підходящий не для всіх. Бо коштує - недешево.

Та всі ці новації, кажуть у МОЗі, потрібні, аби підвищити рівень вакцинації. Бо за карантинними правилами, аби школи могли працювати очно у жовтій зоні, потрібно 80 відсотків вакцинованих працівників, червоній - всі 100. І поки таких цифр небагато. Один із найкращих показників - в столиці.

Микола Поворозник, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

Якщо говорити про державних службовців, то їх є провакциновано більше 50 відсотків по місту. І на сьогоднішній день йде активна робота по переконанню цих людей на вакцинацію. На сьогодні уже сама система вакцинації , на мою думку, працює як сніжний ком. Чим більше людей вакцинується, тим більше вакцинується їхніх друзів, сусідів, знайомих.

Та все ж як ті, для кого вакцинація стане обов’язковою, ставляться до нововведень? Ми пішли питати під одну із Райадміністрацій у столиці:

Володимир, адміністратор Районної державної адміністрації Солом'янського району:

Я считаю, что это неправильно, потому что это мое тело, мой выбор. Государство не должно решать за меня должен ли я вакцинироваться. Да, я госслужащий, но тем не менее, это мой личный выбор, что мне с моим телом делать.

Але люди, які працюють в колективах, несуть відповідальність не лише за себе. Це вже - думка інших:

Олена, бабуся першокласника:

Но считаю, что это нужно, это ответственность большая перед детским коллективом.

Та поки обов’язкова вакцинація - лише плани. Цю МОЗівську ініціативу ще мають погодити у Мін’юсті.