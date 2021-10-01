Столицю Словенії затопило внаслідок зливи [ Редактировать ]
Столицю Словенії, Любляну, затопило! Внаслідок зливи у воді опинилися понад пів тисячі будівель. Залило й автошляхи. Через це - в місті ускладнений рух транспорту.
Місцеві жителі кидали свої затоплені автівки просто на дорозі. Тамтешні метеорологи вже назвали зливу аномальною, та зазначили - таке в Словенії трапляється раз на два сторіччя.
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